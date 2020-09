Onderzoek geopend naar vier personen in Oostenrijkse coronahotspot Ischgl Redactie

30 september 2020

11u47

Bron: Belga 0 In Oostenrijk vervolgt justitie vier personen in verband met de uitbraak van het coronavirus in het skioord Ischgl. Dat meldt het parket van Innsbruck, dat de identiteit van de beschuldigden niet bekendmaakte.

Er zijn meer dan 10.000 pagina's bewijsmateriaal bestudeerd, waardoor het onderzoek concreter is geworden, verklaart de woordvoerder van het parket van Innsbruck, Hansjörg Mayr.

In februari en maart zouden duizenden vakantiegangers het coronavirus hebben opgelopen in skistations in de deelstaat Tirol, vooral in het skioord Ischgl. De lokale autoriteiten van Ischgl wordt verweten dat ze om commerciële redenen met een sluiting talmden. Zij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand.

Er spelen ook andere zaken rond de besmettingen. Vorige week werden de eerste vier zaken aangespannen namens wintersporters die corona opliepen tijdens hun vakantie in Ischgl of bij de terugreis.

Lees ook: De bareigenaar uit ‘coronadorp’ Ischgl: “Ik kan me niet schuldig voelen voor al die mensen die zijn overleden” (+)