Onderzoek dodelijke steekpartij bij politie Parijs overgedragen aan antiterreurparket kv

04 oktober 2019

18u38

Bron: Belga, Le Figaro 4 Het Franse nationale antiterreurparket is vandaag begonnen met een onderzoek naar de zaak van de dodelijke mesaanval in Parijs. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie de dader.

Het onderzoek werd aanvankelijk uitgevoerd door het Parijse parket, maar wordt nu overgedragen naar het onlangs opgerichte nationale antiterreurparket PNAT.

Het parket gaat onderzoek voeren naar "moord en moordpoging op een persoon met openbaar gezag in verband met een terroristische onderneming", en ook voor "criminele terroristische samenzwering".

De 45-jarige Mickaël Harpon stak gisteren drie politieagenten en een bediende dood in het hoofdkantoor van de Parijse politie waar hij zelf al werkte sinds 2003, vooraleer hij zelf werd doodgeschoten.



De vrouw van Harpon, die gisteren werd aangehouden en nog steeds opgesloten zit, vertelde aan de speurders dat haar man “zich ongewoon gedroeg en opgewonden was” aan de vooravond van zijn aanval.

Bij een huiszoeking in zijn woning in Gonesse aan de buitenrand van Parijs, kwam voorlopig geen informatie aan het licht die erop wees dat Harpon, die zich achttien maanden geleden tot de islam bekeerde, geradicaliseerd was. De in beslag genomen computerapparatuur wordt vandaag opnieuw onderzocht.

Hypothese

“We mogen geen enkele hypothese uitsluiten”, zei de Parijse politiechef Didier Lallemant vandaag tijdens een persconferentie. De hypothese dat Harpon geradicaliseerd was “is duidelijk nog niet verworpen”, zei regeringswoordvoerder Sibeth Ndiaye vandaag aan Franceinfo, maar ze waarschuwde ervoor dat er niet zomaar conclusies mogen getrokken worden. “Het is niet dat men een terrorist is, omdat men moslim is. Het feit dat men zich bekeert tot de islam is niet automatisch een teken voor radicalisering”, beklemtoonde ze.

De omgeving van Mickaël Harpon reageert vol ongeloof op de gebeurtenissen. “Hij heeft me verteld over zijn gebrek aan professionele vooruitgang, als gevolg van zijn handicap”, vertelde een goede vriend van de dader die adjunct-secretaris van de moslimvereniging van Gonesse is aan AFP.

De inlichtingendienst waarvoor Harpon werkte, houdt zich bezig met het verzamelen van informatie over jihadistische radicalisering in de Franse hoofdstad.