Onderzoek bevestigt: “DNA op pet is van vermiste Théo Hayez” BJM LH

05 mei 2020

13u00 48 Het DNA-onderzoek op een pet dat in het kader van het onderzoek naar de vermiste Belg Théo Hayez werd uitgevoerd, lijkt te bevestigen dat die aan hem toebehoorde. Dat heeft Belga vernomen uit goede bron.

De pet werd in juli vorig jaar door vrijwilligers gevonden in de struiken naast de vuurtoren van Byron Bay tijdens een van de vele zoekacties. De pet toonde vergelijkingen met degene die Théo Hayez de nacht van zijn verdwijning droeg.



De resultaten van het DNA-onderzoek die door de Australische autoriteiten zijn uitgevoerd “wijzen op een familieband en neigen de betrokkenheid van de pet te bevestigen en dus ook dat Theo Hayez in deze omgeving aanwezig was”, zo werd vernomen uit goede bron. De Australische politie kon over het onderzoek niets kwijt nu dat in handen is van de ‘coroner’ van de staat New South Wales (NSW), een soort onderzoeksrechter.

Ons hart breekt elke dag. Maar we blijven geloven dat iemand ons kan helpen Familie Théo Hayez

Eind deze maand is het een jaar geleden dat Théo Hayez (19) verdween in het Australische Byron Bay. In de Facebookgroep 'Looking for Théo Hayez' maakte zijn familie gisteren duidelijk dat ze de hoop niet opgeeft. "Ons hart breekt elke dag. Maar we blijven geloven dat iemand ons kan helpen." De Belgische rugzaktoerist werd voor het laatst gezien op 31 mei 2019, toen hij de Cheeky Monkey's Bar verliet. De tiener uit Overijse moest het café verlaten omdat hij te veel had gedronken. Een bewakingscamera filmde Hayez toen hij te voet vertrok.

"We hebben minder van ons laten horen, maar dat komt omdat we door het lopende onderzoek van de politie voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen", aldus de familie. "We denken elke minuut aan Théo. We hopen dat de politie snel duidelijkheid zal hebben voor ons.”

Familie zoekt getuigen

Ondertussen probeert de familie nog steeds contact te zoeken met getuigen of mensen met informatie. "We roepen nog altijd alle getuigen of mensen met informatie op om van zich te laten horen. Binnenkort is het een jaar geleden en het is belangrijk dat iedereen over Théo blijft praten.”



