Onderwijsassistente (24): "Ontmaagd door 15-jarige leerling, van wie ik intens hou" mvdb

12 september 2018

09u21

Bron: Houston Chronicle 0 Een onderwijsassistente is vorige week in de Texaanse grootstad Houston opgepakt wegens een relatie met een 15-jarige leerling. De 24-jarige Hannah Parisa Siboyeh verklaart dat ze door de adolescent werd ontmaagd. In een verhoor dat de krant Houston Chronicle in handen kreeg, gaf ze aan "intens van hem te houden".

De relatie dateert van de zomer van 2017 en leidde tot seksafspraakjes in de woning van de 15-jarige, een park en een hotel. Een anonieme vrouw verklaarde de twee samen in bed te hebben gezien en bracht de onderdirecteur van de Labay Middle School daarvan op de hoogte. Het leidde tot het ontslag van Siboyeh.



Waarom de vrouw pas vorige week werd opgepakt, is niet duidelijk. Op haar telefoon vonden speurders meerdere expliciete foto's en video's van de jongen terug. Ze mocht de cel verlaten na het betalen van een borgsom van 10.000 dollar en mag zo in vrijheid haar proces afwachten. Indien ze contact zoekt met de jongen of diens familie, vliegt ze weer de cel in.



Ook moet ze uit de buurt blijven van zijn woning en school. De familie van de jongen heeft vooralsnog geen klacht ingediend. Siboyeh riskeert een maximale gevangenisstraf van 17 jaar.