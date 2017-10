Ondervoorzitter N-VA: "Vlaanderen moet Catalanen politiek asiel geven" FT

17u11

Bron: De Morgen 0 BELGA Ondervoorzitter van N-VA, Sander Loones (38). Sander Loones, ondervoorzitter van N-VA, vindt dat ons land politiek asiel moet verlenen aan Catalanen. Dat heeft hij gezegd in een opiniestuk in De Morgen en herhaalt hij op sociale media. "Als Europa elke bemiddelingsrol blijft weigeren en de escalatie aanhoudt, moeten we klaarstaan", klinkt het.

"Volkeren die geen staat of land hebben en streven naar onafhankelijkheid: dat is door en door Europees. Alleen wil Europa dat nog niet inzien." Volgens nationaal ondervoorzitter van N-VA, Sander Loones, en Tomas Roggeman (voorzitter Jong N-VA) hebben Europa en Spanje geen flauw benul wat ze moeten aanvangen met wat er momenteel in Catalonië gebeurt. "Het wordt steeds duidelijker dat Europa niet weet hoe om te gaan met regionalisme en onafhankelijkheidsstreven."

Lees ook Europese Commissie wil geen onafhankelijk Catalonië

Spaans premier Rajoy gaf Catalonië gisteren nog drie dagen de tijd om te doen wat Madrid hen vraagt: duidelijkheid scheppen. Riep de Catalaanse minister-president Puidgemont vorige week de onafhankelijkheid uit of niet? Twee uur voor het verstrijken van de deadline, gisteren, stuurde hij nog snel een brief naar de Spaanse regering waarin hij dialoog eist en nog twee maanden de tijd wil om te beslissen. Voor Spanje voldeed dat antwoord niet.

Hypocriet

Onbegrijpelijk, volgens Loones en Roggeman. "Het is verwonderlijk dat de volksnationalistische Catalaanse beweging op zoveel veroordelingen botst, terwijl het veel militantere Spaanse nationalisme vrijuit gaat", schrijven ze. Europa doet niet aan politieke tactiek, het is eerder "een hypocriete boel".



Want, zo klinkt het bij de N-VA'ers, "dat de Unie moet kunnen uitbreiden, voor sommigen zelfs tot Turkije, daar zijn regels voor. Regels zijn er ook voor landen die uit de Unie willen stappen - de Britten gaan er alvast voor. Maar de wens om een eigen staat te vormen? De Europese Commissie geeft nog liever carte blanche om burgers in elkaar te meppen, dan toe te geven dat die wens legitiem kan zijn".

De Europese Commissie geeft nog liever carte blanche om burgers in elkaar te meppen, dan toe te geven dat die wens (tot onafhankelijkheid) legitiem kan zijn Sander Loones en Tomas Roggeman

Turkije versus Catalonië

Loones en Roggeman roepen dan ook op om te bemiddelen en vinden ook dat ons land haar steentje kan bijdragen. "Als Europa elke bemiddelingsrol blijft weigeren en de escalatie aanhoudt, moet de rest van Europa klaarstaan om Catalaanse politici politiek asiel te verlenen. Vlaanderen en België in de eerste plaats."



De twee besluiten: "Elk volk heeft het recht zijn eigen toekomst te kiezen. Ook dat is democratie [...] Het is moeilijk te geloven dat sommigen liever dromen van Turkije als volgende lidstaat van de EU. Zou Catalonië niet een stuk logischer zijn?"