Ondervoede Jemenieten vinden nieuwe voedselbron in sprinkhanenplaag Ellen den Hollander

03 juni 2019

13u28

Bron: AD.nl 0 In Jemen kampt de bevolking met een enorme plaag van woestijnsprinkhanen, maar die pakken ze bijzonder creatief aan: de ondervoede bevolking gebruikt de sprinkhanen als voeding. Mensen vangen de insecten om hun gewassen te beschermen en boren hiermee meteen een extra voedselbron aan.

In Jemen heerst een enorme hongersnood. Het land staat hoog in het rijtje van Unicef van landen waar kinderen ernstig ondervoed zijn. En nu overspoelen sprinkhanen het door oorlog geteisterde land en bedreigen de insecten de oogst.



“Een zwerm van een vierkante kilometer bevat 50 miljoen sprinkhanen en deze zwerm kan het equivalent van 100.000 kilogram per dag eten", zei Wajeeh Mutawakel, de algemeen directeur van de Plantenbeschermingsorganisatie in de hoofdstad Sanaa tegen de krant Middle East Eye. “Dit kan een ramp veroorzaken, niet alleen in Jemen maar ook in andere landen zoals Saudi-Arabië.”



Gelukkig zijn Jemenieten dol op sprinkhanen, zegt Mutawakel. Dorpelingen vangen de sprinkhanen 's nachts als ze niet vliegen door doeken over de insecten heen te gooien om ze vervolgens in zakken te stoppen. Sommige boeren brengen de sprinkhanen naar Sanaa om ze vers of gegrild te verkopen vlakbij de grote moskee van de stad.

Bevrijd

Een boer vertelt dat als de sprinkhanen op de velden waren gebleven ze binnen vijf minuten de hele oogst hadden vernield. “Maar wij haalden ze weg voordat ze de gewassen opvraten.” In vijf uur tijd was zijn dorp 'bevrijd’. De sprinkhanen zijn - anders dan in westerse landen - waardevol. In de jaren 60 zou het zelfs gewoonte zijn in boerenfamilies dat een man zijn schoonouders een zak met sprinkhanen gaf als vooruitbetaling voor de bruiloft.

Een inwoner van de hoofdstad, Wadai al-Nawdah, is fan. “Het smaakt heerlijk. Als je een sprinkhaan eet, dan wil je er wel vijf nemen. Ik loop elke dag na het ontbijt om sprinkhanen voor het avondeten te zoeken. Ik ben verslaafd geraakt.”