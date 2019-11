Ondersteboven in de afvalcontainer: Nederlandse vuilnisdienst vindt verloren trouwring terug Lilian ten Donkelaar

26 november 2019

07u20

Bron: AD 0 Wouter uit het Nederlandse Enschede gooide afgelopen vrijdag wat oud papier in de ondergrondse container toen ineens zijn trouwring erachteraan vloog. Medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Twente Milieu schoten de ongelukkige man (28) te hulp. Ze rukten met zwaar materieel uit en enkele uren later was de ring terecht.

Wouter en Vivianne hadden vrijdag geen bijzondere plannen. Rond vijf uur een paar boodschappen doen en dan meteen even wat oud papier weggooien in de ondergrondse papiercontainer. En toen ging het mis.”Op het moment dat de klep van de container weer dicht ging, bleef Wouters trouwring erachter haken en gleed hij van zijn vinger af. Paniek”, aldus Vivianne (27).



Ze belden het storingsnummer van Twente Milieu dat op de container staat, maar zonder al te veel hoop.”Want wat kunnen ze überhaupt doen? We verwachtten eigenlijk dat ze zouden zeggen: sorry, maar daar kunnen we niet aan beginnen.”



De calamiteitendienst was op dat moment voor een andere storing op pad, kregen ze te horen.”Om te voorkomen dat er intussen nog meer oud papier in de container gegooid werd, bleef mijn man bij de container wachten en heb ik rood-wit afzetlint gehaald om de container af te sluiten”, vertelt Vivianne. Rond half acht kregen ze een telefoontje: de calamiteitendienst was op weg, in de persoon van Daan Wevers.

Trap, hark, schepnet

Wevers opende even later de container, maar na met een trap, een hark en een schepnet in de weer te zijn geweest, was de ring nog niet boven water. Er zat niets anders op dan te wachten tot de vrachtwagen de container kwam legen, leek het. Maar Wevers was niet voor één gat te vangen.

“Na enkele telefoontjes kreeg hij de collega aan de lijn die de container zou legen. Hij was bereid diezelfde avond nog naar de zaak te rijden om de vrachtwagen op te halen en om ons te helpen bij de zoektocht naar de trouwring.” Dat gebeurde. De truck arriveerde, inmiddels was het al uren donker, en takelde de hele container uit de grond. “Ze hebben hem gewoon leeggestort op de stoep.”



Met een man of vijf gingen ze aan het werk: schudden aan dozen, propjes en ander papier, op zoek naar een ring. “We trokken wel bekijks. Bij de flat aan de overkant zag ik allemaal mensen achter de gordijntjes staan kijken.” Ze waren al ruim over de helft toen Vivianne de ring aantrof. “Bij het laatste hoopje oud papier, daar vonden we de trouwring.” Is Wouter altijd zo onhandig? “Haha, nee, normaal gesproken valt dat wel mee. Maar hij heeft nu wel geleerd om zijn arm niet zo ver in de container te steken. En we hadden geluk dat het niet de glasbak was.”

We hadden geluk dat het niet de glasbak was Vivianne

Vriendelijke helden

Het oud papier heeft het stel daarna weer keurig in de container gegooid. De mannen van Twente Milieu verdienen een pluim, vindt het echtpaar. “Wij zijn de ontzettend vriendelijke helden van Twente Milieu die zich zó hebben ingezet om onze trouwring terug te vinden, heel dankbaar.”