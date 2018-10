Onderonsje tussen Republikeinse presidenten: opvallend kunstwerk siert Trumps Witte Huis IB

16 oktober 2018

02u33

Bron: Time, The Guardian, andythomas.com 1 Een opvallend schilderij dat in de buurt van het Oval Office in het Witte Huis hangt, heeft de aandacht getrokken van oplettende kijkers van het programma ‘60 Minutes’. Op het wanddoek staat president Trump afgebeeld met een aantal van zijn Republikeinse voorgangers.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx Josh Billinson(@ jbillinson) link

Het olieverfschilderij werd gemaakt door de autodidacte kunstenaar Andy Thomas uit Carthage, Missouri en is getiteld ‘The Republican Club’. Een lachende president Trump geniet op het doek van een Diet Coke - zijn favoriete drankje, hij zou er dagelijks minstens tien achterover slaan - samen met zijn Republikeinse voorgangers.

lees verder onder de foto:

De president wisselt een blik met Abraham Lincoln, die op de rug gezien wordt, maar onmiddellijk herkenbaar is aan zijn profiel met het karakteristieke baardje. Lincoln werd in 2015 nog uitgeroepen tot Amerika’s ‘greatest’ president, dus de positionering van de twee mannen zal niet helemaal toevallig zijn.

Ook andere Republikeinse presidenten bevolken het doek, elk met hun eigen drankje. Zo houdt ‘Abe’ het gewoon bij water, geniet Richard Nixon van een rode wijn en lijkt Reagan een cocktail genaamd ‘Seks on the Beach’ te drinken. Verder zijn vader en zoon Bush te zien, net als Gerald Ford, Dwight Eisenhower en Teddy Roosevelt. Ook minder bekende GOP-presidenten als Warren G. Harding en Calvin Coolidge zijn in de achtergrond afgebeeld.

Feministische boodschap

Opvallend is dat er op de achtergrond ook een vrouw afgebeeld is, die op de tafel af lijkt te lopen. Zij symboliseert volgens Thomas de eerste vrouwelijke president van de VS, die volgens de artiest in de nabije toekomst verkozen zal worden. "Zij staat voor de eerste vrouwelijke Republikeinse én Democratische president", aldus Thomas, die dezelfde vrouw opnam in zijn kunstwerk 'The Democratic Club', waarop de meest recente en bekende Democratische presidenten afgebeeld zijn. "Terwijl ik dit schilderij aan het maken was, bedacht ik me hoe intimiderend deze mannen overkomen. Maar degene die onze eerste vrouwelijke president zal worden, is net het soort vrouw dat zich niet door dat machtsvertoon laat ontmoedigen: zij loopt gewoon naar die tafel toe."

lees verder onder de foto:

Artist Andy Thomas says President Trump is "a challenge to paint. ... All I know is he said he liked what I'd done, and that made me feel great." His most recent piece, now hanging in the White House, depicts Trump laughing with past Republican presidents. https://t.co/xmFy7qBLkJ pic.twitter.com/ewZtsH2AeZ CNN(@ CNN) link

Trump moeilijk te schilderen

Een van de moeilijkste dingen voor Thomas was om president Trump goed weer te geven. "Sommige presidenten hebben een 'natuurlijke lach', maar anderen, zoals Trump hebben een meer geforceerde 'campagne-lach' die er niet goed uitziet als je hem probeert na te schilderen", zegt Thomas. "Trumps lach is fantastisch om een karikatuur van te maken, maar dat is niet bepaald flatterend voor hem. Ik moest een foto van hem vinden met een oprechte lach", zegt Thomas, die ter voorbereiding duizenden foto's van de president bekeek en uiteindelijk zijn eerste versie van 'The Republican Club' moest weggooien omdat hij de president niet goed op het doek kreeg.

Trump heeft de kunstenaar inmiddels persoonlijk laten weten dat hij erg gecharmeerd is van het kunstwerk, dat bij hem in het Witte Huis hangt. "Twee weken geleden belde hij ineens op", zegt Thomas. "Hij vond dat ik hem goed had weergegeven en zei dat hij de meeste portretten die van hem gemaakt zijn niet mooi vindt. Dat begrijp ik wel, er zijn er een aantal die niet goed gelukt zijn. Hij is ook lastig te schilderen."

Compliment

Toch is het grootste compliment voor Thomas, die normaal gezien vooral cowboys en taferelen uit het mythische 'wilde westen' van de VS schildert, niet dat Trump zijn kunst mooi vindt, maar vooral dat hij het schilderij, dat hem door een Republikeinse Senator cadeau is gedaan, ook effectief opgehangen heeft. "Heel vaak worden schilderijen die cadeau gegeven worden niet opgehangen. Ze worden in een kast geduwd en vergeten. Te weten dat dit schilderij écht een plek heeft gekregen in het Witte Huis is fantastisch."