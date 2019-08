Ondernemer na slinkse wisseltruc bestolen van 200.000 euro cash in lobby van hotel Rutger Borgerink

28 augustus 2019

14u47

Bron: AD.nl 0 Een Duitse ondernemer is in Nederland voor een megabedrag van 200.000 euro bestolen door een investeerder die zich ‘Pino Panetta’ noemt. Na een slinkse wisseltruc bij het Van der Valk Hotel in Hengelo ging de oplichter er met het geld vandoor. En het was niet de eerste keer dat Panetta toesloeg bij het hotel.

Om financieel gezond te blijven, zocht een Duits schoonmaakbedrijf eerder dit jaar naar een betrouwbare, externe geldschieter. Na een zoektocht stuitte het bedrijf op Pino Panetta, een investeerder uit Italië. De man was bereid een lening van 2 miljoen euro te verstrekken. Onder één voorwaarde: de 28-jarige eigenaresse van het bedrijf moest aantonen zelf 200.000 euro te kunnen inleggen.

Nepgeld

Dat geld hadden de ondernemer en haar man op donderdag 14 maart 2019 cash bij zich, tijdens een eerste ontmoeting in het Van der Valk Hotel in Hengelo. ‘Panetta’ kwam direct ter zake en wilde het grote geldbedrag zien. De man pakte de dikke envelop met geld aan, belde vervolgens met de bank voor een akkoord, en gaf de envelop weer terug. Maar wat de twee Duitsers niet door hadden, is dat de oplichter het echte geld op slinkse wijze met nepgeld had verwisseld.

‘Panetta’ liep na het akkoord naar buiten - zogenaamd om te kijken of zijn auto met chauffeur klaarstond. Heel gehaaid: de oplichter liet zijn jas bij het echtpaar achter, waardoor het relatief lang duurde voor zij argwaan kregen. ‘Panetta’ kwam niet meer terug. De vogel was gaan vliegen.

Niet voor het eerst

Het was niet voor het eerst dat het Van der Valk Hotel het decor was van een grote oplichtingszaak. In februari 2018 ging een ander slachtoffer voor 60.000 euro het schip in, bij diezelfde ‘Pino Panetta’. De oplichter zou het slachtoffer helpen bij de verkoop van een exclusieve boot en daar 60.000 euro voor vangen. Toen de gedupeerde het geldbedrag aan ‘Panetta’ liet zien, ging hij er als een speer vandoor. Een handlanger stond bij de ingang van het Van der Valk Hotel klaar, om met hoge snelheid weg te rijden.

De politie vermoedt dat de ‘Italiaanse Panetta’ nog meer slachtoffers heeft gemaakt, zo vertelde een woordvoerder gisterenavond in het Nederlandse programma ‘Opsporing Verzocht’: