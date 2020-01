Onderkoelde tiener na 30 uren levend gevonden in besneeuwde bergen van Utah jv

10 januari 2020

15u12

Bron: CNN 0 De 17-jarige Nicolas Stacy-Alcantara zou voor het avondeten thuis zijn, maar hij bleef dertig lange uren weg. De student uit Fresno in Californië was gaan wandelen in Millcreek Canyon en onderweg nam de sneeuw in de bergen van Utah hem te grazen.

Nicolas Stacy-Alcantara was op bezoek bij zijn ex-vriendin in Utah. Op 2 januari besloot hij een wandelingetje te maken in de bergen. Er viel sneeuw, maar niet veel. In de namiddag begon het alsmaar meer te sneeuwen en zakte de temperatuur. “Dat gebeurde geleidelijk... ik merkte dat mijn voetstappen dieper en dieper in de sneeuw zonken”, zegt hij aan CNN. Zijn voeten raakten bevroren en hij besloot zijn wandeling te staken.

Hij besefte dat hij de nacht buiten zou moeten doorbrengen. Hij groef een kuil onder een boom, klopte met zijn handen op zijn borst om warm te blijven en liet het alarm van zijn telefoon elk half uur rinkelen om wakker te blijven. De volgende ochtend begon hij weer verder te stappen. Na enkele kilometers werd hij door enkele skiërs met een satelliettelefoon gevonden.

Zijn vrees voor onderkoeling bleek terecht. Stacy-Alcantara werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij behandeld werd voor onderkoeling en bevriezing van zijn voeten (frostbite). Zijn familie vreesde even voor amputatie maar de tiener kon uiteindelijk zijn tenen behouden. “Ik heb veel pijn, maar ben gewoon blij dat ik nog leef”, zegt hij. Een armband van zijn ex hielp hem door zijn moeilijke momenten, voegt hij eraan toe.