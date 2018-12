Onderhandelingen op VN-klimaattop blijven duren

15 december 2018

Nog steeds geen witte rook over een akkoord op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice. Hoewel er deze voormiddag gezegd werd dat een overeenkomst nabij was, blijven de onderhandelingen aanslepen. Volgens de jongste berichten zou de afsluitende plenaire vergadering mogelijk om 18.00 uur kunnen beginnen.