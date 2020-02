Onderhandelingen EU en Londen maandag van start YV

25 februari 2020

17u00

Bron: Belga 0 De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie gaan maandagmiddag van start in Brussel. De eerste ronde loopt tot donderdag. In maart volgt een tweede ronde in Londen.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de Europese Unie, zei dat dinsdag nadat EU-ministers zijn mandaat hadden bevestigd. Naast de handelsrelatie moeer ook afspraken worden gemaakt over zaken als visserij, veiligheid, buitenlands beleid, defensie, energie en transport. Barnier stelt voor om daar tien ‘onderhandelingstafels’ voor op te zetten.

“Solide garanties”

“Het is in ons beider belang een akkoord te bereiken over een hele reeks onderwerpen. Maar niet tegen elke prijs”, aldus Barnier. Hij wil “solide garanties” over eerlijke concurrentie in het ambitieuze partnerschap dat hij voor ogen heeft. Bedrijven moeten kunnen concurreren op een gelijk speelveld, zei hij.

De Britten willen de Europese interne markt en douane-unie op 1 januari verlaten. “Er is maar heel weinig tijd voor de heel moeilijke onderhandelingen”, zei de Fransman. Hij wees erop dat het de Britse regering is die zorgt voor de tijdsdruk.