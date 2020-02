Onderhandelingen EU en Londen maandag van start: “Geen akkoord tegen eender welke prijs” YV AW

25 februari 2020

17u00

Bron: Belga 0 Er komt helemaal geen vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk indien beide partijen het niet eens raken over een visserij-akkoord en eerlijke concurrentie. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier duidelijk gemaakt nadat de 27 lidstaten hem een mandaat gaven om de onderhandelingen over de toekomstige relaties met Londen te openen.

De onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het VK gaan maandagmiddag van start in Brussel. De onderhandelingsrondes zullen afwisselend in de Belgische hoofdstad en in Londen plaatsvinden. Tegen het einde van het jaar zouden beide partijen een akkoord moeten bereiken. Dan verlaat het VK de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie.

De onderhandelingen zullen “complex” en “veeleisend” zijn, blikte Barnier vooruit. De Fransman hoopt niettemin op een ambitieuze deal, maar “we gaan niet tegen eender welke prijs een akkoord sluiten”. Zo koppelt Barnier een akkoord nadrukkelijk aan de toegang van Europese vissers tot Britse wateren en vice versa. Dat gebeurt misschien niet in alle handelsonderhandelingen, maar die met de Britten is specifiek omwille van de nabijheid. “Het is toch moeilijk in te beelden dat we een visserij-akkoord met Japan of Zuid-Korea zouden hebben”.

Gelijk speelveld

De nabijheid van het Verenigd Koninkrijk verklaart ook waarom de Europeanen zo hard hameren op een gelijk speelveld dat eerlijke concurrentie waardeert. “Elk handelsakkoord dat we maken met derde landen bevat elementen voor een gelijk speelveld, dat afhangt van de afstand en de intensiteit van de handel”, duidde Barnier. Hij stipte in dat verband aan dat de handelsstromen met het VK bijvoorbeeld tien keer groter zijn dan die met Canada, dat bovendien 5.000 kilometer verwijderd is van Europa, terwijl de afstand tussen Calais en Dover amper 35 kilometer bedraagt.

Loyale uitvoering van echtscheidingsakkoord

Een andere belangrijke voorwaarde voor Barnier is de loyale uitvoering van het echtscheidingsakkoord dat beide partijen onderhandeld hebben en dat door het Britse parlement is goedgekeurd. De Fransman wil naar eigen zeggen geen “intentieprocessen” maken en zich niet laten beïnvloeden door geruchten als zou Londen de afgesproken controles op het handelsverkeer tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland willen omzeilen, maar hij maakte duidelijk dat de uitvoering systematisch geëvalueerd zal worden. In reactie op die geruchten verzekerde de Britse regering dat ze zich aan het akkoord zal houden.

Een gemeenschappelijk comité moet over de uitvoering van het echtscheidingsakkoord waken. Vicevoorzitter Maros Sefcovic zal de Europese Commissie vertegenwoordigen in dat comité, zo deelde Barnier nog mee.