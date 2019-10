Onderhandelaars op rand van doorbraak? Tusk: "Belangrijkste fundamenten van het brexit-akkoord zijn klaar” ADN

16 oktober 2019

16u33

Bron: Belga 1 De kernelementen van het echtscheidingsakkoord tussen de Europese Unie met de Britten zijn onderhandeld. Dat zegt de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk vanmiddag. Volgens de Europese president zal alles "binnen 7 à 8 uur duidelijk zijn".

De Britse en Europese brexitonderhandelaars lijken al sinds gisterennamiddag op de rand van een doorbraak te staan. Na nachtelijke onderhandelingen zitten de teams sinds vanochtend opnieuw samen in een poging eruit te geraken.

Theoretisch kunnen we dit akkoord met Groot-Brittannië morgen goedkeuren en alle chaos en rampen die gelinkt zouden zijn aan een ongeordende exit vermijden Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad

Grote lijnen

Volgens Europees president Donald Tusk zijn de partijen het intussen eens over de grote lijnen. "De belangrijkste fundamenten van de overeenkomst zijn klaar. Theoretisch kunnen we dit akkoord met Groot-Brittannië morgen (op de Europese top, red.) goedkeuren en alle chaos en rampen die gelinkt zouden zijn aan een ongeordende exit vermijden", zei hij in een interview met een Poolse televisiezender. "De onderhandelingen lopen nog, en alles gaat in de goede richting."



Volgens Tusk zou alles in de komende 7 à 8 uur duidelijk moeten worden - hij deed de uitspraken rond 15 uur.

Belangrijke toegevingen

De Britse premier Boris Johnson zou gisteren belangrijke toegevingen hebben gedaan met betrekking tot de Ierse grens, het belangrijkste obstakel richting een deal. Concreet zou hij instemmen met douanecontroles in de Ierse zee.

Maar over enkele losse eindjes zouden de onderhandelaars nog geen akkoord hebben.

Bal in Britse kamp

Hoe dan ook is het wachten op de reactie in Groot-Brittannië. Johnson moet een eventueel akkoord over de boedelscheiding goedgekeurd krijgen in het parlement, iets waar zijn voorganger Theresa May met haar brexitdeal nooit in geslaagd is. De Noord-Ierse unionisten van DUP zouden daar de sleutel in handen hebben. Zij gaven na twee ontmoetingen met Johnson - gisteren en vandaag - naar verluidt nog geen groen licht.

De bal ligt dus in het Britse kamp, beseft ook Tusk. “Gisterenavond zou ik erop gewed hebben dat de deal klaar zou zijn en groen licht zou krijgen. Vandaag zijn er weer wat twijfels opgedoken aan Britse kant”, klonk het.