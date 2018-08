Onderhandelaars bereiken geen doorbraak om handelsoorlog VS en China op te lossen LVA

24 augustus 2018

01u36

Bron: Belga 0 De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China over de handelsoorlog hebben na twee dagen niet geleid tot een doorbraak. Het Witte Huis meldde donderdag dat de gesprekken in Washington zijn afgerond.

Volgens een woordvoerster van het Witte Huis is onder meer gesproken over het bereiken van "eerlijkheid, balans en wederkerigheid in de economische relatie". Ook is het aanpakken van de structurele problemen in China aan de orde gekomen.

De handelsoorlog mondde al uit in miljarden dollars aan importtarieven door beide landen en dreigementen voor nog eens honderden miljarden aan heffingen.

Donderdag werden nog nieuwe invoerheffingen ingesteld. De Amerikaanse president Donald Trump zei voorafgaand aan het overleg er weinig van te verwachten.