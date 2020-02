Ondergrondse munitiefabriek blijkt nog vol wapens en explosieven te liggen KVDS

08 februari 2020

09u26

Bron: Eigen berichtgeving 3 De Nederlandse urban explorer Bob Thissen is in Albanië binnengedrongen in een ondergrondse munitiefabriek, die nog vol nagenoeg intacte machines bleek te staan. Op zijn tocht vond hij ook wapens en explosieven. Daar maakte hij indrukwekkende beelden van.

“Dit was de meest geweldige ondergrondse locatie die ik ooit gezien heb”, vertelt hij achteraf aan onze redactie. “We trokken ervoor naar een klein dorpje, waar amper toeristen komen. De fabriek werd vermoedelijk verlaten na de val van het communistische regime in 1992. We vonden er delen van wapens, nog flink wat munitie en explosieven.”





De volledige video kan je zien op het YouTubekanaal van Thissen. In het filmpje wordt ook getoond dat sommige van de machines nog zo goed als nieuw lijken. “Ze waren nog zo intact dat het ons deed twijfelen of ze echt achtergelaten waren. De productie leek elk moment weer te kunnen hernemen”, aldus nog Thissen.

