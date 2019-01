Ondergedoken FARC-leider laat van zich horen kv

13 januari 2019

05u21

Bron: ANP 0 Een oud-commandant van de FARC die al een half jaar zit ondergedoken heeft via een videoboodschap van zich laten horen. Daarin beschuldigt Ivan Marquez de Colombiaanse regering van het schenden van de vredesafspraken. Hij vindt dat leden van de voormalige guerrillabeweging onvoldoende beschermd worden, meldt de BBC.

Marquez, die deelnam aan de vredesbesprekingen, zegt dat tientallen FARC-leden die de wapens hebben neergelegd zijn vermoord. Vorig jaar dook hij zelf onder, nadat in april een ander FARC-kopstuk in Colombia werd gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten vanwege drugssmokkel. Marquez zat namens de FARC, dat nu een politieke partij is, in de senaat.

In de video zegt Marquez niets over zijn verblijfplaats. Hij staat nog wel achter het vredesakkoord dat hij en de regering in 2016 sloten. Ook steekt hij de hand in eigen boezem en zegt dat hij in de laatste fase van het vredesoverleg een fout heeft gemaakt door de “politieke, economische en sociale integratie van de strijders” onvoldoende veilig te stellen.