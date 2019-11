Onderdeel van Airbus-vliegtuig valt tijdens vlucht naar beneden in Frankrijk HAA

26 november 2019

18u12

Een vliegtuig van Airbus is eerder deze maand in volle vlucht een onderdeel verloren, dat door een bewoner van de Franse gemeente Daux, op 20 kilometer van de Toulouse, werd teruggevonden. Dat melden de gemeente en de vliegtuigbouwer.

Het stuk van ongeveer een meter op 50 centimeter werd op 19 november door de inwoner van Daux aangetroffen in zijn tuin. Het incident veroorzaakte geen schade. Er werd een onderzoek opgestart.

Daux, een gemeente met 2.300 inwoners, ligt op een tiental kilometer van de luchthaven Toulouse-Blagnac, waar voornamelijk commerciële vliegtuigen vertrekken en aankomen, maar waar ook testvluchten worden uitgevoerd door Airbus.

Volgens de burgemeester van Daux is het de eerste keer in de 35 jaar dat hij in de gemeente woont, dat dergelijk incident zich voordoet.