Onder water gelopen Thaise tempel verschijnt plotseling terug door extreme droogte AW

08 augustus 2019

10u00

Bron: Reuters, Live Science 0 Een lang verloren tempel in Thailand die maar liefst twintig jaar geleden onder water liep, is terug toegankelijk voor het publiek. Door de extreme droogte is het water rondom de oude tempel volledig opgedroogd. De heropening van de tempel - of wat ervan overblijft - lokte alvast duizenden bezoekers.

De boeddhistische tempel Wat Nong Bua Yai in de provincie Lopburi was tot twintig jaar geleden het ontmoetingspunt voor de omringende landbouwgemeenschap. Het was een plaats waar voor rituelen, festivals en dorpsfeesten.



Totdat er rondom de tempel (en het kleine dorpje) een dam werd gebouwd. De tempel, een boeddhabeeld van vier meter hoog incluis, stonden daardoor pal in het midden van het reservoir achter de dam en kwamen volledig onder water te staan.



Na twintig jaar kunnen toeristen, gelovigen en monniken eindelijk de schade opmeten. Verspreid over het reservoir liggen de resten van een 700-tal woningen die rondom de tempel gebouwd waren. Van de tempel schieten slechts een onthoofd boeddhabeeld, een trap en enkele brokstukken over.



(Lees verder onder de foto)

Extreme droogte

Terwijl je tijdens het regenseizoen niet zou merken dat er een tempel onder het water verstopt zit, geldt nu het omgekeerde: er is amper water meer te bespeuren. Geen wonder. Het reservoir kan zo’n 960 miljoen kubieke water vasthouden, daarvan is slechts drie procent gevuld. Volgens de meteorologische dienst in Thailand is dit de droogste periode voor het land in tien jaar tijd, en dat heeft grote gevolgen voor de landbouwgronden rondom het uitgedroogde reservoir.