Onder het mom van humanitaire hulp IS steunen: grote invalactie in Duitsland bij vestigingen islamitische organisatie ADN

10 april 2019

10u21

Bron: ANP 0 Het gerecht in Duitsland heeft deze ochtend op tientallen plaatsen invallen gedaan in een grote landelijke actie tegen een islamitische hulporganisatie die terreur zou steunen. Het gaat om de vereniging Ansaar International die volgens de Duitse autoriteiten banden zou hebben met de salafistische beweging.

Onder het mom van humanitaire hulp zou de organisatie onder andere de radicale Palestijnse beweging Hamas hebben gesteund, maar ook Islamitische Staat in Syrië.

Volgens Duitse media waren er invallen op ongeveer negentig plekken in negen deelstaten waar Ansaar International en een aan de vereniging verbonden organisatie actief zijn. De autoriteiten zetten honderden mensen in.



Ansaar International werd in 2012 in Duitsland opgericht in Noord-Rijnland-Westfalen en wordt sindsdien door de autoriteiten in de gaten gehouden. Op papier geeft de organisatie hulp aan mensen in nood zoals in Jemen, Myanmar of de Gazastrook.