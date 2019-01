Onder het mom van een verrassingsfeest wordt geblinddoekte Stefania (42) door liefdesrivale in gruwelijke val gelokt Karen Van Eyken

21 januari 2019

14u13

Bron: Brescia Today, Corriere 2 Een passioneel drama waarbij een vrouw haar liefdesrivale op een gruwelijke manier heeft omgebracht in de buurt van Brescia, houdt Italië al dagenlang in de ban. Stefania Crotti (42) verheugde zich op een romantische date met haar echtgenoot Stefano - met wie ze zich kortelings had verzoend. Met een roos en een briefje werd ze naar een woning gelokt op het Italiaanse platteland. Een kennis bracht een geblinddoekte Stefania met een list naar het huis en overhandigde haar nietsvermoedend aan haar toekomstige moordenares.

Na een korte affaire met Chiari Alessandri (44) had Stefano del Bello recent opnieuw voor zijn echtgenote Stefania gekozen. Samen hadden ze besloten om hun huwelijk een nieuwe kans te geven. Chiari kon dat echter niet verkroppen en zinde op wraak. Ze bedacht een moorddadig plan en schakelde een nietsvermoedende vriend in om het mee uit te voeren.

Chiari vroeg aan die vriend om de argeloze vrouw op te halen onder het mom van een verrassingsfeest dat was georganiseerd door haar man. Met een roos en een liefdesbriefje - zogezegd van haar echtgenoot - daagde hij donderdag op bij Stefania en overtuigde haar om geblinddoekt in de wagen te stappen. Hij leverde haar af bij Chiari en vertrok.

Hamer

Maar van een verrassingsfeest was helemaal geen sprake. Chiari nam een hamer en takelde haar liefdesrivale toe tot ze geen teken van leven meer gaf.

Toen zijn echtgenote donderdagavond niet naar huis was gekomen, sloeg Stefano alarm en plaatste een bericht op Facebook. De man die Stefania naar het zogezegde verrassingsfeest had gebracht, waarschuwde de politie nadat hij in een lokale krant had gelezen over de vermissing van de vrouw.

Verkoold lichaam

Vrijdagnamiddag werd haar verkoolde lichaam door een fietser aangetroffen in een veld. Alle sporen leidden naar Chiari. Zaterdagavond werd ze opgepakt en na een urenlange ondervraging ging ze over tot bekentenissen - al ontkende ze dat ze het lichaam in brand had gestoken. Een autopsie zal moeten uitwijzen of Stefania al dood was toen haar lichaam vuur vatte. Chiari zit ondertussen in de cel in Brescia en wordt aangeklaagd wegens moord.