Onder het beleid van Trump willen meer Amerikanen dan ooit het land verlaten bvb

06 januari 2019

19u55

Bron: Huffington Post 7 Tijdens zijn campagne maakte Amerikaans president Donald Trump vaak gebruik van de slogan “Make America Great Again”, maar of dat gelukt is... Meer burgers dan ooit tevoren willen het land verlaten. Het percentage Amerikanen dat Amerika wil verlaten is onder het beleid van Trump duidelijk hoger dan het bij zijn voorgangers het geval was.

In 2018 gaf 16 procent van de Amerikanen aan dat ze naar een ander land zouden willen verhuizen, zo blijkt uit een peiling van het Amerikaans onderzoek- en adviesbureau Gallup waarvan de resultaten vrijdag werden uitgebracht.

Terwijl dat aantal overeenkomt met de data uit 2017, blijkt het wel aanzienlijk hoger te zijn dan het tijdens het presidentschap van zijn voorgangers Barack Obama en George W. Bush was. Tijdens het beleid van Obama wilde 10 procent van de Amerikanen verhuizen, bij Bush was dat 11 procent.



Ook het verschil tussen mannen en vrouwen is duidelijk. Sinds het aantreden van Trump zou 20 procent van de vrouwen willen vertrekken, vergeleken met 13 procent van de mannen. En ook leeftijd is een bepalende factor. 30 procent van de 15- tot 29-jarigen wil verhuizen. Bij de 30- tot 49-jarigen daalt dat aantal tot 19 procent. En 8 procent van de 50-plussers zou niet meer willen blijven wonen in de Verenigde Staten. Bovendien zijn mensen met een lager inkomen meer geneigd te willen vertrekken.

Canada

Maar naar waar zouden ze dan verhuizen? Canada is een optie. Maar dat wil niet zeggen dat er daadwerkelijk een massale migratie gaat plaatsvinden. Volgens Gallup is de wens van mensen om te migreren meestal veel groter dan dat ze het effectief doen. De kans is dus klein dat zo veel Amerikanen over de Canadese grens zullen trekken.