Onder 22 slachtoffers van Canadese schutter ook zwangere verpleegster die Covidpatiënten verzorgde

23 april 2020

12u37

Bron: CTV News, CBC 0 Massamoordenaar Gabriel Wortman schoot dit weekend minstens 22 mensen dood. Een van de slachtoffers was Kristen Beaton, een verpleegster die Covidpatiënten behandelde. Zij laat een man en een zoontje van drie achter. Beaton was zwanger van haar tweede kindje.

Kristen Beaton stond als verpleegster mee in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. De avond voor Wortman haar in koelen bloede doodschoot, postte Beaton een selfie op Facebook. We zien de verpleegster in haar wagen zitten, met mondmasker en veiligheidsbril. Ze riep haar collega’s op om ook zo’n selfie te posten om iedereen in de Canadese provincie Nova Scotia te tonen dat ze er waren voor de mensen.

Dat was zaterdag. Kristen en haar man Nick Beaton hadden het nieuws van de dolle schutter enkele kilometers verder in Portapique wel gehoord, maar dachten dat de schietpartij voorbij was. Zondag vertrok de verpleegster gewoon naar haar werk. “Ik had mijn vrouw niet laten vertrekken als ik geweten had dat hij nog vrij rondliep”, zei haar man Nick aan CTV News. Hij is dan ook boos dat de overheid de bevolking niet had gewaarschuwd voor de moordenaar op straat. Tijdens het paasweekend kregen ze wel allemaal een waarschuwing om social distancing te respecteren.

Uiterst laf

Enkele minuten voor haar dood had Nick zijn echtgenote nog aan de lijn om te zeggen waar de schutter het laatst gezien was. “Pas een uur later vernam ik dat hij zich verplaatste in een fake politiewagen en dat hij een politie-uniform droeg, toen hij op een laffe - een uiterst laffe - manier mijn vrouw en onze ongeboren baby van het leven beroofde”, aldus Nick Beaton. Kristen was op weg naar een patiënt.

De gezondheidswerkster was zwanger van haar tweede kindje, maar dat had het koppel nog niet aan de familie kunnen zeggen. “We zouden het hen deze week vertellen, ze had vrij”, snikt Nick. “Ons zoontje Daxton zou een T-shirt dragen om het te verkondigen.”

Kristen was compleet zot van Daxton en deed haar job met veel passie, aldus Nick, die naar eigen zeggen zelf nu pas beseft hoezeer zijn vrouw hem verwende.



