Ondanks vermeende moord op journalist Khashoggi ontvangt Saudische kroonprins staande ovatie bij opening van miljardencongres Redactie

23 oktober 2018

17u50

Bron: AD.nl 0 Terwijl het westen grote druk op Saudi-Arabië uitoefent, is het miljardenbal van kroonprins Mohammed bin Salman in de hoofdstad Riyad vandaag gewoon geopend. De moord op journalist Jamal Khashoggi wordt niet verzwegen, maar de lucratieve deals gaan gewoon door.

Geen boegeroep, geen kritische vragen, maar een staande ovatie. Dat was de reactie van het publiek toen de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman arriveerde op het Future Investment Initiative (FII), het grootste investeerderscongres op aarde dat nog tot donderdag loopt. Bedoeling van het evenement is om Saudi-Arabië aan te prijzen als interessante locatie om te investeren. Het land, dat nu nog sterk afhankelijk is van de olie-export, wil zijn economie diversifiëren.



Toch wordt er gewoon zakengedaan tijdens het megacongres voor de groten der aarde. Aan het eind van de eerste dag maakten de Saudi’s bekend voor vijftig miljard aan nieuwe contracten te hebben gesloten. Vooral met westerse bedrijven in de olie-industrie: “Er zijn duidelijk minder Amerikanen dan vorig jaar’’, zegt Cyril Widdershoven, een Nederlander die zelf wel het congres bijwoont. “Maar de rest van de wereld is er. De zaken gaan hier gewoon door, hoor. Ook met het westen.’’

“Boycots helpen niet”

De aanwezigheid van de Franse oliegigant Total tekent de dubbele westerse moraal. Terwijl de Franse minister van Financiën de conferentie boycot uit woede over de moord op de journalist, zat de hoogste baas van Total gisteren pontificaal op het podium om de duizenden aanwezigen toe te spreken. “Vrienden zijn er ook wanneer het niet goed gaat’’, sprak topman Patrick Poyanné. En later: “Het beleid van de lege stoel bevordert de mensenrechten niet. Boycots helpen nooit.’’



De ceo’s van veel Amerikaanse bedrijven waaronder Google en Uber ontbraken wel. Maar in Azië en Rusland lijken bedrijven en overheden dan weer minder bezwaren te zien. Zo spraken de Pakistaanse premier Khan en de Russische topinvesteerder Dmitriev het congres gisteren toe: “Het was een vreselijke tragedie, maar we moeten de dingen van elkaar scheiden’’, sprak Dmitriev, een vertrouweling van president Poetin. “Banden met de Saudi’s bieden een grote economische kans. De zaken zullen gewoon doorgaan. Sancties zijn het verkeerde instrument.’’

Onder anderen de Franse minister van Economie Bruno Le Maire, de Britse minister van Internationale Handel Liam Fox en de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra zegden af. Uit de financiële wereld kwamen er annuleringen van toplui van onder meer JPMorgan Chase, HSBC, MasterCard, BNP Paribas en de Londense beurs. Ook miljardair Richard Branson en de toplui van Ford, Uber en Viacom zakken niet naar Riyad af. Mediagroepen als CNN, Bloomberg, The Economist, The New York Times, CNBC en de Financial Times annuleerden hun deelname aan rondetafelgesprekken.

Geschokt

In diverse speeches werd wel stilgestaan bij de moord op Khashoggi zonder zijn naam te noemen. “We zijn allemaal geschokt’’, zei de Saudische zakenvrouw Lubna Olayan in haar speech. “Dit hoort niet bij onze cultuur.’’

Bekijk ook: