Ondanks tienduizenden steunbetuigingen: geen gratie in 'Making A Murderer'-zaak

23 december 2019

07u18

Bron: AD.nl 2 Het gratieverzoek dat in oktober werd ingediend namens Brendan Dassey, wordt niet in behandeling genomen. De zwakbegaafde man bekende als 16-jarige betrokkenheid bij de verkrachting van en moord op fotografe Teresa Halbach. De zaak was het onderwerp van Netflix-docureeks ‘Making A Murderer’.

Volgens het juridische team van Dassey is de destijds minderjarige jongen gedwongen tot zijn bekentenis. Hij werd verhoord zonder dat daar een advocaat of ouder bij aanwezig was. Agenten zouden hem hebben aangepraat dat hij zijn oom Steve Avery heeft geholpen de vrouw te misbruiken en om te brengen. Avery, die ook vastzit voor de moord, houdt vol onschuldig te zijn.



Dassey zit inmiddels twaalf jaar vast. In 2017 oordeelden twee rechtbanken dat zijn straf ongegrond is, omdat hij gedwongen werd tot zijn bekentenis. Later in dat jaar werd dat vonnis in hoger beroep weer ingetrokken.

Steunbetuigingen

In oktober 2019 vroegen de advocaten van de inmiddels 30-jarige man gratie voor hem aan. Ze leverden daar volgens de New York Times een petitie bij in, die was ondertekend door tienduizenden mensen. Er werd ook een open brief afgeleverd namens honderden juridische en psychologische experts, voormalig politiemensen en aanklagers en gratiedeskundigen.



Deze week oordeelde een adviescommissie dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Dit omdat Dassey nog niet lang genoeg vast heeft gezeten en omdat hij zich niet heeft geregistreerd als seksueel delinquent, wat hij na zijn veroordeling wel had moeten doen.