Ondanks staakt-het-vuren 40 doden na talibanaanvallen in Afghanistan JM

09 juni 2018

13u13

Bron: Belga 0 Bij verschillende aanvallen van de taliban zijn in Afghanistan 23 politieagenten en 17 militairen om het leven gekomen. Dat melden de lokale autoriteiten zaterdag. Een twintigtal mensen raakten gewond.

In de provincie Kunduz kwamen 23 agenten van de lokale politie om het leven toen militanten van de taliban drie controleposten bestormden in het district Qala-e-Zal. Een tiental agenten raakte gewond.

Controlepost

De taliban controleren 103 van de 107 dorpen in het district Qala-e-Zal, zo melden de plaatselijke autoriteiten. Eind 2015 hadden de jihadisten ook provinciehoofdstad Kundus bijna tien dagen in handen, tot ze door de Afghaanse speciale eenheden met de steun van de VS, verdreven werden.

In Herat, in het westen van het land, kwamen zeventien Afghaanse soldaten om het leven toen de taliban een controlepost in het district Zawol aanvielen. Minstens dertien anderen raakten gewond, en er kwamen bij de aanval ook leden van de taliban om het leven.

Staakt-het-vuren

Net op zaterdag kondigden de taliban een driedaags staakt-het-vuren aan met de Afghaanse troepen voor het einde van de ramadan. De militanten zetten hun militaire operaties tegen de Afghaanse veiligheidskrachten stop tussen 16 en 18 juni.

President Ashraf Ghani verklaarde donderdag al dat de regeringstroepen hun manoeuvres tegen de militanten van 12 tot 20 juni zouden onderbreken. Het staakt-het-vuren geldt enkel voor de taliban, niet voor andere groepen zoals Islamitische Staat.