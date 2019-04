Ondanks spanningen bereiken Europa en China “ambitieus” slotakkoord AW

09 april 2019

13u59

Bron: Belga 0 De Chinese eerste minister Li Keqiang werd vanmiddag rond 13 uur verwacht bij Europees president Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Op het nippertje hebben beide partijen toch nog een compromis gesloten over een gemeenschappelijke slotverklaring. Het afsluiten van de slotverklaring verliep ditmaal moeilijk omdat China onlangs nog bekritiseerd werd door Europa.

De Europese en Chinese leiders komen vanmiddag bijeen in Brussel voor de 21ste EU-China top. De voorbije jaren verliep die altijd vrij gemoedelijk, maar de afgelopen maanden veranderde de perceptie. China verwerft aan een razendsnel tempo macht op het Europese continent, onder meer via investeringen in strategische sectoren als het spoor, energie of 5G.



De Europese leiders kwamen daarom overeen om zich assertiever op te stellen en eensgezind op te treden, om de positie tegenover Peking te versterken.

Economische machtsverhoudingen

Die forse taal was ook te voelen in de voorbereidingen op die top. Europa hamerde op afspraken die de economische machtsverhoudingen opnieuw wat meer in evenwicht brengen, maar daar wilde China tot op het allerlaatste moment niet van weten.



Het zou onder meer gaan om afspraken rond de geografische aanduidingen van productie, de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Moeizame slotverklaring

Lange tijd was dan ook onduidelijk of de top wel met een gemeenschappelijke verklaring zou kunnen afsluiten. Maar die zou gisterenavond in extremis dan toch uit de bus zijn gevallen, vernam het Franse persagentschap AFP van Europese bronnen.



De slotverklaring zou uiteindelijk iets ambitieuzer zijn dan die van vorig jaar, maar wat er precies in staat, is nog niet duidelijk, maar de Chinezen zouden wel toegevingen hebben gedaan rond onder meer de strengere Europese regels rond subsidies voor industriële sectoren.