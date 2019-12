Ondanks regenachtige kerst vreest Australië meer bosbranden RL

25 december 2019

05u12

Bron: Belga 0 Inwoners van de Australische deelstaat New South Wales kregen op kerstavond en kerstdag hier en daar een langverwachte plensbui over zich heen. Er viel echter niet genoeg regen om de vrees voor nog meer bosbranden weg te nemen.

Zondag en maandag loopt het kwik in de omgeving van Sydney naar alle verwachting op tot zo'n 45 graden. Dat leidt mogelijk tot een heropflakkering van twee gigantische en ongecontroleerde bosbranden ten westen van de miljoenenstad. Gevreesd wordt dat die twee vuurhaarden, waarvan eentje onder andere het toeristische stadje Katoomba in de populaire Blue Mountains bedreigt, uiteindelijk één reusachtige megabrand zullen vormen.

De koelere temperaturen en het grijze weer van de voorbije dagen hebben de zowat 2.000 brandweerlieden op het terrein wat respijt gegeven, waardoor ook zij woensdag voor een deel in de kerstsfeer konden delen. Vanaf donderdag is het echter weer alle hens aan dek in een race tegen de tijd voor de extreme hitte toeslaat.

Premier Gladys Berejiklian van New South Wales dankte tijdens een kerstontbijt alle brandweerlieden voor hun bovenmenselijke inspanningen van de voorbije weken, in de wetenschap "dat het de komende dagen mogelijk nog moeilijker wordt".

3 miljoen hectare bos in vlammen opgegaan

Inmiddels is al meer dan 3 miljoen hectare bos ten noorden, westen en zuiden van Sydney in vlammen opgegaan, zegt de landelijke brandweer. Dat is ongeveer gelijk aan de oppervlakte van België. Acht mensen kwamen om het leven, onder wie twee brandweervrijwilligers. Een duizendtal woningen is in vlammen opgegaan. Vanuit Canada, de VS en Nieuw-Zeeland zijn tientallen brandweermannen aangekomen om de uitgeputte lokale brandweer bij te staan.