Ondanks protest whiskystokers mag Schotland minimumprijs voor alcohol invoeren SI

14u44

Bron: Belga 0 REUTERS Na een jarenlange juridische strijd heeft het Schotse parlement woensdag van de hoogste Britse gerechtelijke instantie toestemming gekregen om een minimumprijs in te stellen voor alcohol. Vooral de whiskyproducenten hadden zich fel verzet tegen de minimumprijs.

Het Supreme Court wees het beroep af dat de Scotch Whisky Association (SWA) samen met enkele andere verenigingen had aangetekend tegen de invoering van een dergelijke minimumprijs.

Het Schotse parlement besloot in mei 2012 al om een minimumprijs in te voeren van 50 pence (omgerekend zo'n 58 eurocent) per alcoholeenheid, wat gelijk staat aan ongeveer een half pintje. Het parlement wilde daarmee het in Schotland welig tierende alcoholmisbruik inperken en de vele alcoholgerelateerde doden bestrijden.

Niet in strijd met Europese wetgeving

Volgens de whiskystokers en andere drankenproducenten, zoals spiritsEUROPE en het Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), zou een minimumprijs een kunstmatige verstoring van de alcoholmarkt zijn en daardoor in strijd zijn met Europese wetgeving. Zij stapten daarom naar de rechtbank.

Die oordeelt nu, na uitvoerig overleg met het Europees hof van Justitie en de EU, dat "een minimumprijs een proportioneel middel is om een legitiem doel te bereiken".