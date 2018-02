Ondanks protest van veehouders, wil Frankrijk meer wolven Redactie

20 februari 2018

11u23

Bron: The Guardian 3 De Franse regering wil de wolvenpopulatie met 40 procent laten groeien, ondanks druk van de boeren in berggebieden om de beschermde status juist af te zwakken. Zij maken zich zorgen om hun schapenkudden.

Momenteel telt Frankrijk ongeveer 360 grijze wolven, tegen 2023 moeten dat er 500 zijn. In de jaren 30 werd het jachtdier volledig uitgeroeid, maar in 1992 maakte het zijn rentree via Italië.

De wederopstanding veroorzaakt spanningen tussen de regering in Parijs en veehouders in de Alpen en de Pyreneeën. Zij klagen dat de wolven een financiële kost met zich meebrengen. Volgens de regionale regering, werden in 2016 10.000 schapen gedood de Alpen. In november lieten boeren uit protest honderden schapen los in de straten van Lyon.

Jacht

Om de boeren tegemoet te komen, mogen jagers ieder jaar 10 procent van de wolvenpopulatie doden, zo'n 36. Indien aanvallen zich frequenter voordoen dan normaal, dan mag zelfs 12 procent (43 dieren) gedood worden.

De nieuwe wolvenstrategie telt 100 pagina's en stelt veehouders in staat om een beroep te doen op staatsfondsen om hun dieren te beschermen. Het maakt compensatie wel afhankelijk van het op voorhand nemen van de nodige beschermende maatregelen, zoals het plaatsen van afweerschermen.