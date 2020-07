Ondanks op één na slechtste coronacijfers ter wereld: populariteit Braziliaanse president Bolsonaro in de lift KVDS

24 juli 2020

23u05

Bron: Belga 0 Drie peilingen die deze week in Brazilië gepubliceerd zijn, tonen een stijging van de populariteit van president Jair Bolsonaro. En dat ondanks zijn omstreden aanpak van de coronacrisis, die al meer dan 2 miljoen mensen trof en 84.000 mensen het leven kostte. Alleen de Verenigde Staten doen nog slechter.

De extreemrechtse leider ligt in een opiniepeiling in het weekblad Veja afgetekend op kop voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van 2022, met 27,5 procent à 30,7 procent van de stemmen. In de tweede ronde zou hij het gemakkelijk halen, ongeacht zijn tegenstander. Ook tegen zijn ex-minister van Justitie en voormalig anticorruptierechter Sergio Moro, die erg populair is, en tegen de linkse ex-president Lula.

Peiling

In een andere peiling, die donderdag op de website Poder360 verscheen, keurt 43 procent van de ondervraagden het beleid van de regering- Bolsonaro goed, tegen 40 procent twee weken geleden. Bij de armste mensen, die in de COVID 19-pandemie een speciale uitkering van 600 real (ongeveer 100 euro) van de regering krijgen, keurt 52 procent het beleid goed.





Maandag bevestigde een peiling van investeringsmakelaar XP al dat de populariteit van de regering-Bolsonaro stijgt, met 30 procent die haar een "goed of zeer goed" geeft. Het percentage was in mei naar 25 procent gezakt om in juni weer tot 28 procent te klimmen. 33 procent van de ondervraagden denkt dat het met de Braziliaanse economie "de goede richting" uitgaat, tegen 29 procent vorige maand. Ook al wordt een historische recessie verwacht.

