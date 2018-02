Ondanks oorspronkelijk verzet Rusland: eindelijk akkoord over wapenstilstand Syrië Redactie

24 februari 2018

20u40

Bron: Belga, ANP 9 De VN-veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië. Ook Rusland stemde nu toch voor het zwijgen van de wapens. Het staakt-het-vuren is nodig om hulpgoederen te brengen en medische evacuaties mogelijk te maken.

Ondanks het aanvankelijk verzet van Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Assad en een vetomacht binnen de Veiligheidsraad, stemden alle 15 leden voor de resolutie.

De aangenomen tekst, die herhaaldelijk gewijzigd werd, roept "alle partijen op om de vijandelijkheden onverwijld stop te zetten voor minstens 30 opeenvolgende dagen in Syrië, voor een duurzame humanitaire pauze". De resolutie bevat echter geen bindende druk om het staakt-het-vuren onder internationaal recht af te dwingen. Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kondigde het akkoord op Twitter aan.

Humanitaire hulp

Het doel is om "de regelmatige levering" van humanitaire hulp en diensten mogelijk te maken, net als de medische evacuatie van zieken en zwaargewonden. Rusland wilde dat elk humanitair konvooi eerst groen licht moest krijgen van Damascus, maar dat werd geweigerd door de westerse landen.



Militaire operaties tegen terroristische groeperingen als Islamitische Staat (IS), al-Qaida en al-Nusra zijn uitgesloten van het staakt-het-vuren. Op vraag van Moskou zijn ook individuen, groepen en entiteiten die banden hebben met al-Qaida, IS, en groepen die door de Veiligheidsraad als terroristisch bestempeld worden, uitgesloten. De uitzonderingen houden het risico op tegengestelde interpretaties in. Voor het Syrische regime zijn "terroristen" immers de rebellen die gesteund worden door het westen.

"Opzettelijk vertraagd"

Door de tegenstand van Rusland kwam de stemming er pas twee weken nadat de ontwerpresolutie werd ingediend door Koeweit en Zweden. De VS beschuldigden Rusland ervan de stemming dagenlang opzettelijk vertraagd te hebben. Niets in de tekst is veranderd ten opzichte van eerdere concepten "behalve een paar woorden en een paar komma's", zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. "Er is geen goede reden waarom we dit niet zouden hebben gedaan op woensdag, donderdag of vrijdag." Haar Franse collega François Delattre zei: "Elke minuut telt, omdat elke minuut kan leiden tot het verlies van mensenlevens."

Binnen de vijftien dagen komt de Veiligheidsraad opnieuw samen om te bekijken of het staakt-het-vuren correct wordt nageleefd.

500 burgerdoden

Vandaag raakte bekend dat er op een week tijd minstens 500 burgerdoden zijn gevallen in de wijk Oost-Ghouta nabij de hoofdstad Damascus. Ook vandaag gingen de aanvallen voort, en waren er opnieuw kinderen onder de slachtoffers.

Het Syrische regeringsleger bestookt de dichtbevolkte wijk met honderdduizenden inwoners onophoudelijk, ook met vatenbommen, en ontziet daarbij niets of niemand. De overwegend door islamistische militanten gecontroleerde regio ondergaat de ergste golf van aanvallen sinds het begin van de burgeroorlog bijna zeven jaar geleden. Ongeveer 400.000 mensen zijn bijna volledig afgesloten van de buitenwereld.