Ondanks druk EU en VS: schending van mensenrechten in Thaise visserij houdt aan

23 januari 2018

Bron: IPS 0 Dwangarbeid en andere mensenrechtenschendingen komen nog steeds op grote schaal voor bij Thaise vissersvloten, ondanks de toezegging van de overheid om in te grijpen. Dat constateert mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

In een vandaag verschenen rapport beschrijft HRW hoe migranten uit buurlanden in Zuidoost-Azië via mensenhandel terechtkomen in de visserij, niet van werkgever kunnen veranderen, hun geld niet op tijd krijgen en minder dan het minimumloon verdienen. Ze vallen ook niet onder het Thaise arbeidsrecht en mogen geen vakbonden vormen.

Europese Unie

Thailand ontving eerder al een waarschuwing van de Europese Unie, die dreigde met een importverbod op vis als de illegale praktijken niet werden aangepakt. Volgens HRW verloopt de implementatie van de nieuwe regels van de Thaise overheid moeizaam en bestaat in de visserij weerstand tegen de hervormingen.

"Consumenten in Europa, de VS en Japan moeten erop kunnen vertrouwen dat aan zeevoedsel uit Thailand geen mensenhandel of dwangarbeid te pas is gekomen", zegt Brad Adams, Azië-directeur bij HRW. "Ondanks belangrijke toezeggingen van de Thaise regering om de sector te hervormen is de problematiek nog steeds rampzalig."

Extra inspecties

Na dreigementen van de EU en druk van de Verenigde Staten stelde de Thaise overheid nieuwe regels op op het gebied van minimumlonen en arbeidsomstandigheden. Zo moeten migranten in het bezit zijn van officiële papieren en moeten er lijsten worden opgesteld van bemanningsleden. Daarmee moest een einde gemaakt worden aan de ergste praktijken, zoals het doden van bemanningsleden door de kapiteins.



Thailand stelde ook controles in bij het vertrek en de binnenkomst van vissersschepen in de havens, en stelde inspecties op zee in.



Sommige maatregelen, zoals systemen voor het monitoren van schepen en het beperken van de maximale tijd op zee tot dertig dagen, hebben volgens HRW tot verbeteringen geleid. Maar de maatregelen tegen dwangarbeid en andere illegale praktijken blijven volgens de mensenrechtenorganisatie dode letter.

Misleiding

"Het gebrek aan inzet van de Thaise overheid betekent dat regels en preventieprogramma's niet werken", zegt Adams. Internationale producenten, kopers en retailers van zeevoedsel uit Thailand moeten volgens hem eisen stellen die ertoe leiden dat er een einde komt aan dwangarbeid en andere vormen van uitbuiting.

"iemand moet zich laten misleiden door maatregelen die er op papier goed uitzien, maar in de praktijk hun werk niet doen", zegt Adams. "De EU en de VS moeten de druk op Thailand opvoeren, om de rechten, gezondheid en veiligheid van de vissers te beschermen."