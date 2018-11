Ondanks de internationale verontwaardiging: Saudi-Arabië voert aanvallen op Jemenitische havenstad nog meer op Coalitie stuurt 10.000 soldaten naar Hodeida om tegen Houthi’s te vechten, duizenden inwoners zitten vast in vuurlinie IVI

06 november 2018

11u34 11 De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië heeft de voorbije dagen de aanvallen op de havenstad Hodeida in Jemen opgevoerd. Dat ondanks de internationale verontwaardiging van de voorbije weken over de bloedige oorlog in het land. Duizenden Jemenieten zitten vast in de stad aan de Rode Zee.

De moord op journalist Jamal Khashoggi door een Saudisch moordcommando liet de voorbije weken een nieuw licht schijnen op de oorlog in Jemen, waar Saudi-Arabië de leiding heeft over de coalitie die de Houthi’s probeert weg te drijven uit het land. Internationale verontwaardiging over het geweld en de aanhoudende hongersnood is dan ook niet uitgebleven. Maar ondanks de oproepen van de internationale gemeenschap om de oorlog te beëindigen, gaat Saudi-Arabië gewoon door met de gevechten. Meer nog, de coalitie heeft het aantal aanvallen van grondtroepen en gevechtsvliegtuigen op de havenstad Hodeida de voorbije vier dagen nog opgevoerd.

10.000 soldaten

De coalitie - waar ook de Verenigde Arabische Emiraten bijhoren - heeft 10.000 soldaten naar Hodeida gestuurd om er te vechten tegen de Houthi’s, die de controle hebben over de havenstad. Gisteren is er tussen beide kampen hevig gevochten. Duizenden mensen die tussen de luchthaven en de universiteit van Hodeida wonen, zitten vast in de vuurlinie.



Volgens het Jemenitische leger hebben de troepen van de coalitie vorderingen gemaakt in en rond de havenstad. Het leger is nu opgesteld in het noorden en zuiden van Hodeida, met de bedoeling om binnenkort de hele stad te omsingelen en zo toegangswegen van de Houthi’s te blokkeren. De grondtroepen krijgen steun van gevechtsvliegtuigen - en helikopters die luchtaanvallen uitvoeren op de Houthi’s. Volgens lokale media zijn zeker 74 Houthi’s en 15 regeringssoldaten omgekomen in de voorbije 24 uur.

Bloedige burgeroorlog

In Jemen, een land met naar schatting 28 miljoen inwoners, woedt al sinds 2015 een bloederige burgeroorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saudi-Arabië, voert aanvallen uit om de Houthi’s - die gesteund worden door Iran - op de knieën te krijgen. De coalitie wil president Hadi terug in heel het land aan de macht zien. Hadi wordt ook door de meeste andere landen erkend als de rechtmatige leider van het land.

De Houthi - een sjiitische rebellenbeweging die in 2014 de hoofdstad Sanaa in handen heeft genomen in de hoop Hadi te kunnen afzetten - houden liever zelf de macht. Zij hebben het nu vooral in het noorden van het land voor het zeggen.

Humanitaire crisis

De coalitie heeft naar schatting al 18.000 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen om de Houthi’s weg te krijgen. Door die bombardementen zijn heel wat toegangswegen- en bruggen zwaar beschadigd en kan de nodige hulp vaak hele gebieden niet bereiken.

Minstens 10.000 mensen zijn al om het leven gekomen. Die dodentol is echter al lang niet meer aangepast, dus het cijfer ligt ondertussen vermoedelijk veel hoger. Zeker 22 miljoen mensen hebben dringend humanitaire hulp nodig. Naar schatting 1,8 miljoen kinderen lijden honger. Er wordt gevreesd dat als de bombardementen niet snel stoppen 12 tot 13 miljoen Jemenieten dreigen te verhongeren.

Verschillende cholera-epidemieën bovenop een aanhoudende hongersnood maken dat de VN de situatie in het land eerder al heeft beschreven als “de ergste humanitaire crisis” in de wereld.

Vredesgesprekken

In september zouden er vredesgesprekken plaatsvinden in Genève, met de leden van de coalitie en vertegenwoordigers van de Houthi’s. Die top heeft echter tot niets geleid. De Houthi’s weigerden aanwezig te zijn omdat de VN niet wou voldoen aan enkele eisen die de groep had gesteld - ze hadden onder andere de repatriëringen van gewonde Houthi’s naar Oman gevraagd. De VN hoopt echter dat later deze maand nieuwe gesprekken kunnen opgestart worden. De coalitie heeft al aangegeven aanwezig te zullen zijn bij die gesprekken.