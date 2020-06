Ondanks coronavirus wagen tienduizenden Australiërs zich op straat om te betogen tegen discriminatie JTO

06 juni 2020

14u12

Bron: Belga 0 Tienduizenden Australiërs zijn vandaag in heel het land de straat opgetrokken om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld, ondanks de consignes van de overheid naar aanleiding van de coronacrisis.

De betoging in Sydney kreeg last minute toelating. De rechtbank in de deelstaat New South Wales had vanwege de coronamaatregelen een verbod opgelegd, maar dat werd enkele minuten voor de start dus vernietigd door het hof van beroep. Veel betogers hadden mondmaskers aan en probeerden zo goed mogelijk afstand te houden.

In Melbourne, waar 5.000 mensen op straat kwamen, riskeerden ze boetes als er onvoldoende afstand was tussen de betogers. In Brisbane betoogden volgens de politie meer dan 10.000 mensen.



Op straat voor George Floyd en Aboriginals

De betogers in Sydney droegen spandoeken mee met daarop “I can't breathe”, een verwijzing naar de laatste woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij werd op 25 mei in Minneapolis omgebracht door verstikking door een blanke politieagent. De organisatoren van de betogingen in Australië wilden daarnaast ook het hoge aantal Aboriginals dat wordt opgesloten hekelen. De voorbije 30 jaar kwamen meer dan 400 Aboriginals om tijdens hun opsluiting.

Oproep om thuis te blijven

Gisteren had de Australische premier Scott Morrison de betogers nog gevraagd om thuis te blijven. “Laat ons een betere manier vinden om onze emoties uit te drukken, zonder onze eigen gezondheid in gevaar te brengen.”

Protest in Frankrijk

Floyds dood bracht niet alleen in de Verenigde Staten en Australië, maar ook elders in de wereld, protestbewegingen tegen racisme en politiegeweld op de been. Zo zou vandaag in Parijs, op het Champ de Mars, vlakbij de Eiffeltoren, eveneens een betoging tegen politiegeweld moeten doorgaan, maar deze wordt verboden. Dat heeft het hoofd van de Parijse politie, Didier Lallement, beslist. Eerder waren, vanwege de coronacrisis, ook andere betogingen elders in de hoofdstad verboden. Door de pandemie zijn bijeenkomsten van meer dan tien mensen verboden, klinkt het.

“Deze bijeenkomsten, die vele mensen kunnen samenbrengen, zijn niet toegelaten door het decreet van 31 mei 2020 over de gezondheidscrisis”, aldus Lallement in een persbericht. Hij wijst er tevens op dat de organisatoren hun actie niet aangemeld hebben bij de autoriteiten.

Vrijdag had Lallement al andere betogingen verboden. Straks om 15 uur, voor de Amerikaanse ambassade in Parijs, stond een hommage gepland voor George Floyd.

Dinsdag vond in Parijs een betoging plaats van zeker 20.000 mensen. Zij kwamen op straat om de familie van Adama Traoré te steunen, een jonge zwarte man die in 2016 overleed in een Parijse politiecel, kort na zijn arrestatie.