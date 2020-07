Ondanks coronaverbod toch Black Lives Matter-protest in Sydney: zes mensen opgepakt na deelname ISA

28 juli 2020

10u58

Bron: Reuters 0 De Australische politie arresteerde dinsdag zes mensen en beval vijftig anderen om te vertrekken nadat ze zich in Sydney hadden verzameld voor een Black Lives Matter-protest, ondanks een officieel verbod vanwege de coronapandemie.

De mars was bedoeld om stil te staan bij de in hechtenis overleden Aboriginals, voortbouwend op de wereldwijde protesten tegen discriminatie en politiegeweld.

Volgens de Australische politie was de bijeenkomst ongeoorloofd en een overtreding van de coronamaatregelen. Australië kent momenteel namelijk een piek aan coronagevallen.



De politie zou zes mensen hebben opgepakt vooraleer de mars van start ging. Anderen werden opgedragen het gebied onmiddellijk te verlaten, aangezien ze voldoende waarschuwingen hadden gekregen om weg te blijven.

“In de loop van de laatste 24 uur hebben we meermaals opgeroepen niet op te dagen,” zegt de Nieuw-Zuid-Wales assistent-commissaris Mick Willing. “We zitten midden in een pandemie.”

(Lees verder onder de foto)

Van de zes gearresteerde mensen kregen er vijf een boete van 1.000 dollar (zo’n 610 euro) voor het negeren van het bevel van de rechtbank om de bijeenkomst te verbieden. De zesde persoon werd beboet voor het gebruik van beledigend taalgebruik.

De minister van Volksgezondheid Greg Hunt had de bevolking gevraagd niet deel te nemen aan de protestmars, maar om gebruik te maken van sociale media.

In Australië zijn momenteel ongeveer 15.000 mensen besmet met het coronavirus, en 167 coronadoden. De autoriteiten vrezen ervoor dat beide cijfers zullen blijven stijgen.