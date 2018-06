Ondanks coalitie met extreemrechtse FPÖ belooft Oostenrijkse bondskanselier antisemitisme te bestrijden en Israël te steunen sam

11 juni 2018

19u07

Bron: belga 0 Oostenrijk gaat antisemitisme in Europa bestrijden en de veiligheidsbehoeften van Israël steunen. Dat zegt de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, die samen bestuurt met de extreemrechtse FPÖ, tijdens een bezoek aan Jeruzalem.

De bondskanselier brengt een driedaags bezoek aan Israël om een einde te maken aan de diplomatische impasse als gevolg van het naziverleden van de extreemrechtse partij in de Oostenrijkse regering.

"Ik kan jullie verzekeren dat Oostenrijk alle vormen van antisemitisme in Europa met overtuiging zal bestrijden", zegt Kurz. "We gaan proberen om in Europa aandacht te vragen voor de speciale situatie en de speciale veiligheidsbehoeften van Israël."

Ex-nazi's

De conservatieve bondskanselier Kurz heeft een regering gevormd met de Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ). Die partij werd opgericht door ex-nazi's na de Tweede Wereldoorlog, en partijvoorzitter en vicekanselier Heinz-Christian Strache had al contact met extremistische rechtse bewegingen.

Israël boycotte alle contact met FPÖ-ministers, maar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vermeldt de boycot vandaag niet. Hij noemt de Oostenrjkse bondskanselier "moedig" en "een echte vriend van Israël en het joodse volk." "We zijn blij met het Oostenrijks voorzitterschap van de EU, dat op 1 juli begint. Ik geloof dat u gisteren zei dat Europa rekening moet houden met de veiligheid van Israël. Ik denk dat dat heel belangrijk is", aldus Netanyahu.

Klaagmuur

De Israëlische premier prijst Kurz ook omdat hij gisteren de Klaagmuur in Jeruzalem bezocht. Die joodse heilige plek ligt in Oost-Jeruzalem, het deel van de stad dat de Palestijnen als hun hoofdstad beschouwen. "Ik hoop dat andere Europese leiders uw belangrijk voorbeeld zullen volgen", aldus Netanyahu.