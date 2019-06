Ondanks broeierige hitte: tienduizenden op Pride in Parijs Redactie

In Parijs vond zaterdag de jaarlijkse Gay Pride plaats. Dit jaar ging die kleurrijke optocht door bij een verschroeiende hitte. De organisatie nam extra maatregelen. Zo waren er extra vernevelingsinstallaties en was er water voorzien waarmee de deelnemers zich konden opfrissen. Maar ondanks de hitte, namen toch zo’n tienduizend mensen deel aan de Pride. Die stond dit jaar in het teken van de Stonewall-rellen uit de VS. Die rellen zijn 50 jaar geleden, en waren een kantelmoment in de strijd van holebi’s.