Ondanks akkoord over wapenstilstand: Afghanistan kent dodelijkste week in 19 jaar

22 juni 2020

Bron: Belga

Door aanvallen van de Taliban was afgelopen week de dodelijkste week in 19 jaar in Afghanistan. Dat meldt de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van dat land.