Ondanks aanhoudende stakingen: Franse premier Philippe vastbesloten pensioenhervorming door te voeren kv

17 december 2019

17u01

Bron: Belga, ANP 10 Meer dan 800.000 Fransen trokken vandaag weer massaal de straat op om te demonstreren tegen de pensioenplannen van de regering van president Emmanuel Macron. Maar de Franse premier Édouard Philippe is "vastbesloten” de hervorming van de pensioenen tot een goed einde te brengen, zei hij vandaag. "Mijn vastbeslotenheid, die van de regering en van het geheel van de meerderheid is totaal", aldus de premier in het parlement.

Vandaag zijn de stakingen bij het openbaar vervoer al aan hun dertiende dag toe en vonden al voor de derde keer grote betogingen plaats.

Aan de betoging in Parijs namen vandaag 350.000 mensen deel, zegt vakbond CGT. In heel Frankrijk waren er volgens de CGT 1,8 miljoen betogers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gewaagde van 615.000 in het hele land en 76.000 in Parijs.



In Nantes kwam het vandaag tot confrontaties met de politie, die volgens lokale media traangas inzette.

Aan de demonstraties nam veel spoorwegpersoneel deel. Slechts een kwart van de langeafstandstreinen reed. Acht van de veertien metrolijnen in Parijs reden niet, terwijl ook de meeste forenzentreinen uitvielen. Verder waren veel scholen (deels) dicht en zetten stakende saboteurs zo’n 90.000 gezinnen zonder stroom. De Eiffeltoren bleef voor de toeristen gesloten. Ook veel winkels in de hoofdstad bleven dicht.

“Wij willen sociale rechtvaardigheid. We hebben al onze sociale voordelen als sneeuw voor de zon zien verdampen en dit is de laatste druppel”, aldus een 55-jarige demonstrant in Parijs.

Stroomlijning pensioen

Macron wil het pensioenstelsel stroomlijnen en hervormen en onder andere 42 afzonderlijke pensioenregelingen samenvoegen. Maandag stapte de topfunctionaris die leiding gaf aan de omstreden pensioenhervormingen op. Jean-Paul Delevoye had verzuimd meerdere functies in de private sector op te geven die hij combineerde met zijn positie binnen de overheid.

De Franse premier Edouard Philippe zei vandaag dat de regering de pensioenplannen niet intrekt, ondanks alle protesten. “Weerstand van de vakbonden tegen ons project is rechtmatig, maar wij hebben al duidelijk gezegd wat onze plannen zijn en mijn regering is volledig toegewijd aan de hervorming van het pensioensysteem.”

De vakbonden zijn morgen uitgenodigd op de officiële residentie van de premier om nog voor Kerstmis een uitweg uit de crisis te vinden. “Ik ben ervan overtuigd dat dit universele pensioenstelsel een meerwaarde zal zijn, en ik stel vast dat een deel van, ook van hen die vandaag defileren - de syndicale organisaties - akkoord gaat met mij”, aldus Philippe.