Onbeschrijflijke emoties in Italiaans ziekenhuis waar eerste coronapatiënt ooit is ontwaakt op intensive care: “Tranen van ontroering en geluk” Karen Van Eyken

23 maart 2020

12u07

Bron: Corriere della Sera 448 Na vele dagen van alleen maar slecht nieuws in het ziekenhuis van het Italiaanse Cremona nabij Milaan, is er nu toch eindelijk een baken van hoop. De 52-jarige Margherita is als eerste coronapatiënt ooit ontwaakt op de intensivecareafdeling. “Een patiënt zonder buisjes zien en vaststellen dat ze zelfstandig ademt, dat is een onbeschrijflijke emotie”, vertelt diensthoofd Carla Maestrini.

De beelden van de intensivecareafdeling in het ziekenhuis van Cremona gingen de wereld rond en deden naar adem happen. Artsen van kop tot teen gehuld in beschermende pakken. Coronapatiënten op hun buik liggend, verbonden met machines. Het waren taferelen waar geen levende ziel onverschillig kon bij blijven. En wat het allemaal nog zwaarder maakte voor het verplegend personeel: sinds het begin van de coronacrisis had nog niemand zijn ogen geopend op de intensive care van Cremona. Tot zaterdag.

In het ziekenhuis waar aan een hels tempo wordt gewerkt en waar er amper tijd is voor een praatje, ging dit nieuws - een gigantisch lichtpunt tijdens donkere dagen - rond als een lopend vuurtje: “Magherita, 52 jaar oud, is ontwaakt.”

“Gehuild van ontroering”

“Het ging als volgt: een dokter belde me”, legt diensthoofd Carla Maestrini uit. “Ze vroeg me om haar te volgen. Ze bracht me naar een zaal op de intensive care. Ik zag een patiënt zonder buisjes liggen. En zag met mijn eigen ogen hoe de vrouw zelfstandig ademde. Het was een onbeschrijflijke emotie. Dat is hier sinds de corona-uitbraak nog nooit gebeurd. We hadden nog geen enkele keer iemand zien wakker worden. Dat gegeven is iets dat je vanbinnen kapotmaakt, dat je ‘s avonds mee naar huis neemt. Maar nu hebben we gehuild van ontroering en geluk. Het betekent dat we iets positiefs hebben gedaan.”

De artsen hebben weer moed gevat. “Margherita heeft ons verrast door haar snelle evolutie die haar in staat stelde om zelfstandig te ademen”, aldus Antonio Coluccello, hoofd van de reanimatie. “Het vergt heel veel geduld en doorzettingsvermogen. We blijven voorzichtig, maar dit is goed nieuws.”

“Een droom”

Het ontwaken van Margherita wordt gevierd in het hospitaal, waar de intensive care nog steeds overvol ligt, maar dit hoopvolle nieuws de motivatie geeft om door te gaan.

Margherita herinnert zich haar opname nog erg goed. “Ik herinner me die vreselijke angst. Ik hoorde de woorden van de arts dat ik zou geïntubeerd worden. Toen ik mijn ogen sloot, voelde ik de angst. Ik dacht aan mijn familie. Ik voelde de angst om het niet te redden, om te sterven.” En dan werd het donker.

De vrouw is nog niet in topvorm en ligt nog wat verdwaasd op haar bed. De intensive care heeft ze wel al mogen verlaten. Maar Margherita is gelukkig. Ze spreekt een paar woorden. Ze heeft het over “een droom” en dat “het ergste nu voorbij is”.

