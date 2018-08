Onbekenden vernielen ramen van twee moskeeën in Birmingham mvdb

16 augustus 2018

10u59

Bron: Metro.co.uk 0 Twee moskeeën in Birmingham zijn woensdagavond tijdens het avondgebed het doelwit geworden van geweld. Onbekenden schoten vermoedelijk met krachtige katapulten kogellagers af waardoor verschillende ramen van de gebedshuizen verbrijzeld raakten.

Birmingham is na Londen de tweedegrootste stad van Groot-Brittannië en heeft een grote moslimminderheid.

Volgens de politie is het motief voor de aanvallen in dit stadium nog onduidelijk. De incidenten komen er een dag na de terreurdaad in Londen waarbij verschillende voetgangers gewond raakten. De vermoedelijke dader Salik Khater (29), een Brit van Soedanese afkomst, ramde dinsdagvoormiddag met een wagen de veiligheidsbarrières rond het Britse parlement. De opgepakte Khater woont in Birmingham. Ook Khalil Masood (52) de dader van een gelijkaardige aanslag in maart vorig jaar waarbij vijf mensen om het leven kwamen, was een inwoner van de stad.

De eerste moskee werd omstreeks 22 uur aangevallen, het tweede geweldsincident gebeurde twintig minuten later. Een grote politiemacht kwam op beide plekken ter plaatse. Ook de komende dagen blijft de politie in de buurten rond de moskeeën extra aanwezig.

Volgens Nassar Mahmood van de Centrale Moskee van Birmingham maken moslims momenteel "ongekende" niveaus van islamofobe incidenten mee. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer, omdat zij door hun hoofddoek en kleding erg herkenbaar zijn. Mahmood drong er bij Britse media op aan om niet te speculeren over de motieven voor het incident aan het Britse parlement. "We vragen u om voorzichtig te zijn met het aanwijzen van de schuld bij de moslimgemeenschap. We zijn geschokt en bedroefd, net als iedereen."