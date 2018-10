Onbekenden urineren op vrouw en tekenen hakenkruisen op haar hoofd KVE

23 oktober 2018

15u38

Bron: Focus, Der Westen 2 Een 42-jarige vrouw is gisterochtend in de Duitse stad Gelsenkirchen het slachtoffer geworden van een weerzinwekkende misdaad. Onbekenden tekenden tien swastika’s op haar kaalgeschoren hoofd en urineerden op haar bovenlichaam. De vrouw was erg dronken en daardoor niet in staat om zich te verzetten.

Omstreeks 4u40 had de gedesoriënteerde vrouw een voorbijganger aangesproken omdat ze de weg naar huis niet meer kon vinden. De passant stelde vast dat de vrouw lelijk was toegetakeld en verwittigde de politie.

Volgens de toegesnelde agenten was de vrouw er zich op dat moment totaal niet van bewust wat er met haar was gebeurd. De onbekenden hadden niet alleen geürineerd op het slachtoffer, maar ook hakenkruisen aangebracht op haar kaalgeschoren hoofd en een snor getekend.

Het slachtoffer wist enkel te vertellen dat ze ‘s avonds met twee onbekende vrouwen was meegegaan naar een woning om daar samen bier te drinken. Uiteindelijk sukkelde ze in slaap en nadat ze wakker was geworden, wilde ze naar huis - maar toen vond ze de weg niet.

Veel meer details kon het slachtoffer niet geven. Ze had meer dan één promille alcohol in het bloed. De politie is met een onderzoek gestart.