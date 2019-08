Onbekenden saboteren kabelbaan in Canada: dertig cabines naar beneden gestort RL

11 augustus 2019

06u00

Bron: Belga 78 In het westen van Canada zijn zaterdag een dertigtal cabines van een kabelbaan naar beneden gestort. De kabelbaan was op dat moment niet in gebruik en er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Het gaat vermoedelijk om sabotage.

"We denken dat de kabel is doorgesneden en dat het gaat om een daad van vandalisme", verklaarde een politie-inspectrice aan de pers. Als gevolg van het doorsnijden van de kabel kwamen een dertigtal cabines van de Sea to Sky Gondola in Squamish, in Brits-Columbia, naar beneden. Dat gebeurde zaterdag in de vroege ochtend, toen de installatie nog niet open was voor het publiek en stillag.

De kabelbaan vormt een belangrijke toeristische attractie in de regio en kan tot wel 240 personen tegelijk vervoeren. De cabines bieden een spectaculair uitzicht op de baai van Howe Sound.

De verantwoordelijke van de kabelbaan liet eerder al weten dat er nog maar net een onderhoudsbeurt was uitgevoerd aan de draagkabel en dat die in zeer goede staat verkeerde. De autoriteiten hebben aan wandelaars en kampeerders in de regio gevraagd om te melden indien "ze iets hebben gezien".

UPDATE: The gondola's two-kilometre cable snapped around 4 a.m. Almost all of the 30 gondola cars attached to the cable crashed. No injuries have been reported. https://t.co/BJ21lEDw3B pic.twitter.com/8vymnwmPNi CBC British Columbia(@ cbcnewsbc) link

Update: Police investigation suggests @seatoskygondola collapse was sabotage https://t.co/71s70txXF9 #squamish #SeaToSkyGondola Daily Hive Vancouver(@ DailyHiveVan) link

Cable cars plummeted to the ground near Vancouver after a cable was cut Saturday. No one was injured, but Royal Canadian Mounted Police said they believe it was an act of vandalism. https://t.co/kzWJZQAXnd pic.twitter.com/NEey8ehzT5 CNN Breaking News(@ cnnbrk) link