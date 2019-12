Onbekenden openen graf van nazi-kopstuk Heydrich

16 december 2019

De politie van Berlijn is op zoek naar degene die vorige week het graf van nazi-kopstuk Reinhard Heydrich heeft geopend. Een medewerker van de begraafplaats waar Heydrich ligt begraven, het Invalidenfriedhof in Berlijn, ontdekte donderdag dat het graf was geschonden. De politie meldt dat er geen botten zijn weggehaald, schrijven verschillende Duitse kranten vandaag.