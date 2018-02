Onbekenden gooien molotovcocktail naar woning Aung San Suu Kyi in Myanmar KVE

01 februari 2018

08u13

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben deze voormiddag een molotovcocktail gegooid naar de woning van Aung San Suu Kyi, het hoofd van de regering van Myanmar. Dat maakte een lid van haar partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) bekend.

De molotovcocktail kwam terecht in een hoek van haar domein, dat gelegen is aan een meer, in Rangoon, de grootste stad van het land. Er ontstond geen brand en er was geen schade, zei Kyi Toe, lid van het centraal comité van de NLD, via Facebook.

Regeringswoordvoerder Zaw Htay zei dat Aung San Suu Kyi op het moment van de feiten niet thuis was. Ze verbleef in het parlement in hoofdstad Naypyidaw. "De politie is met een onderzoek begonnen", zei hij.

Suu Kyi bracht vijftien jaar onder huisarrest door op haar eigendom. In 2010 liet de militaire junta haar vrij. Met voorsprong won ze in 2015 de verkiezingen.

Suu Kyi, destijds een symbool van democratie, kreeg internationaal felle kritiek voor Myanmars behandeling van de Royingya-bevolking. De VN en de VS spraken zelfs van "etnische zuivering". Toch blijft de Nobelprijswinnares in haar land immens populair.