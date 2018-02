Onbekenden besprenkelen buggy met white spirit: 14 maanden oud dochtertje van rabbijn loopt brandwonden op mvdb

Bron: Le Parisien 0 Een veertien maanden oude baby heeft ettelijke brandwonden opgelopen na een vermoedelijke antisemitische daad in Bron, ten oosten van de Franse grootstad Lyon. Onbekenden besprenkelden de buggy van het kindje met een hoeveelheid white spirit.

Het meisje, een dochtertje van een rabbijn, logeerde in de nacht van zondag op maandag bij haar grootmoeder. De vrouw woont in een appartement en had de buggy van het kindje in de gang van het flatgebouw gezet. Onbekenden moeten 's nachts hebben toegeslagen en goten het oplosmiddel op de kinderwagen. De grootmoeder ging maandagochtend met haar kleindochtertje wandelen en klikte haar vast in de buggy. Ze stelde anderhalf uur later vast dat het wenende kindje brandwonden had opgelopen aan rug, billen en bovenbenen. De rabbijn (35) heeft klacht ingediend bij de politie.

De Franse politie zegt de zaak zeer ernstig te nemen. Een politiebron meldde aan Le Parisien dat het nog niet duidelijk is of de toedracht van antisemitische aard is, dan wel een burenruzie of een vandalenstreek betreft. De politie heeft de buggy in beslag genomen voor nader onderzoek. In het onderzoek zijn er nog geen arrestaties verricht.