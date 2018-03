Onbekende valt voorbijgangers aan in centrum van Wenen: drie zwaargewonden, dader op de vlucht rvl

07 maart 2018

21u36

Bron: Krone.at 2 In het centrum van Wenen heeft een onbekende vanavond verschillende voorbijgangers in het wilde weg aangevallen met een mes. Daarbij zijn zeker drie zwaargewonden gevallen. De politie is massaal ter plaatse en voert een klopjacht uit op de voortvluchtige dader. Naar een motief is het voorlopig gissen.

De mesaanval vond plaats omstreeks 19u45 in stadsdeel Wien-Leopoldstadt, in de Praterstrasse, in de buurt van de Nestroyplatz. De speciale eenheden van de politie zijn ook ter plaatse. Gebouwen in de buurt van het voorval kregen bewaking.

Over een motief is er volgens de politie nog geen informatie. Metrostellen bedienen om veiligheidsredenen het station Nestroyplatz voorlopig niet. De drie gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

