Onbekende valt vier voorbijgangers aan in centrum van Wenen: drie zwaargewonden, dader op de vlucht rvl sam

07 maart 2018

21u36

Bron: Krone.at, belga 4 In het centrum van Wenen heeft een onbekende vanavond vier mensen verwond met een mes. Daarbij vielen drie zwaargewonden, allen leden van een Oostenrijks gezin. De politie is massaal ter plaatse en voert een klopjacht uit op de voortvluchtige dader. Naar een motief is het voorlopig gissen.

De mesaanval vond plaats omstreeks 19u45 in stadsdeel Wien-Leopoldstadt, in de Praterstrasse, in de buurt van de Nestroyplatz. Aan een Japans restaurant stak de dader een ouderpaar en hun volwassen dochter neer met een knipmes, meldt Die Presse op gezag van de politie.

Het is niet duidelijk of de drie uit de eetgelegenheid waren gekomen dan wel de metro. Ze werden alleszins met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.

Daarna vluchtte de donker geklede messentrekker in de richting van de Praterstern, waar nog iemand een messteek opliep. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide aanvallen.

De speciale eenheden van de politie zijn ter plaatse en gebouwen in de buurt kregen bewaking. Over een motief is volgens de politie nog geen informatie. Berichten dat voor de mesaanval een knokpartij zou hebben plaatsgevonden, zijn niet bevestigd.

Metrostellen bedienden om veiligheidsredenen het station Nestroyplatz een tijd niet, maar ondertussen rijdt de metro opnieuw normaal.

Im Bereich #Praterstraße kam es zu einer Körperverletzung mit Messer, unsere Einsatzkräfte sind vor Ort und fahnden nach dem Täter. POLIZEI WIEN(@ LPDWien) link

Aktuelle Infos zum Einsatz im Bereich #Praterstraße: Um 19:45 Uhr wurden drei Personen durch einen Täter mit Messer verletzt. Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Körperverletzung mit Messer am Praterstern. Der Zusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. POLIZEI WIEN(@ LPDWien) link