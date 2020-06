Onbekende man wandelt weg met peutertje uit speeltuin terwijl mama even niet oplet mvdb

30 juni 2020

19u00

Bron: RTL - Bild 12 BERLIJN Een alerte vrouw in Berlijn heeft samen met passanten de ontvoering verijdeld van een tweejarig meisje. De vrouw zag zondag hoe een onbekende man de peuter benaderde op een speeltuin aan de Boxhagener Platz, in het oosten van de Duitse hoofdstad. De moeder van het kind was in een gesprek met een andere vrouw verwikkeld en lette even niet op.

De onbekende man zette het kindje op zijn schouders en wandelde weg. De vrouw meende dat iets niet pluis was en begon hem te volgen. De alerte getuige, wiens naam voorlopig niet bekend is, kon de kinderlokker niet inhalen. Kioskmedewerker Usama zag de man voorbijlopen, maar vond de situatie eerst niet verdacht. De vrouw sprak Usama aan en vroeg of hij de man kon tegenhouden. “Ze was zichtbaar erg aangedaan door de situatie”, verklaarde Usama aan RTL.

Hij zette samen met z’n maat Zoran de achtervolging in. De ontvoerder gaf toe dat het meisje niet zijn dochter was. “Ik hou van kinderen”, hoor je hem zeggen in de gefilmde confrontatie terwijl hij naar het park terugloopt. “Is je mama in het park?”, vraagt de man nog aan het kind. De onbekende man zette haar na enige tijd op de grond. Zoran begeleidde het kind naar de speeltuin waar de moeder in paniek naar haar dochtertje zocht. Ze kon het kindje terug in de amen sluiten.

Het lijkt erop dat Usama bij de man bleef totdat de politie ter plekke kwam. De agenten namen de verdachte mee voor ondervraging. Hij mocht na verhoor beschikken. De politie meent dat hij geestesziek is. De speurders achten het onwaarschijnlijk dat hij het peutertje kwaad wilde doen.